Дата и место
|
15 мая
пятница
|19:00
|
Концерт Ильи Хвостова и группы «МЫсли вслух»2026-05-15T19:00:00.000+02:00
О событии
«МЫсли вслух»: старт Ночи музеев-2026 в КОИХМ
- 15 мая (пятница) | 19:00
- Открытая сцена перед Калининградским областным историко-художественным музеем (Клиническая, 21)
- Вход свободный!
Калининградский областной историко-художественный музей дарит всем гостям и жителям города яркий концерт, который создаст атмосферу праздника и даст старт Всероссийской акции «Ночь музеев-2026» в Калининграде.
В 19:00 на сцене перед музеем (в любую погоду!) выступит знакомая и любимая многими кавер-группа «МЫсли вслух». На протяжении 12 лет коллектив выступает в Калининграде и не только.
Музыкант, композитор, певец, финалист шоу-проекта «Голос»— Илья Хвостов.
Приходите сами, зовите друзей, вместе откроем «Ночь музеев» с музыкой, теплом и любовью!