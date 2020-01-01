Дата и место
9 июня
вторник
|19:00
Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема с программой «Джаз над Балтикой»
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» завершит легендарный, старейший в мире джазовый оркестр, носящий звание главного джаз-бенда России — Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (художественный руководитель – народный артист России Борис Фрумкин).
Началом творческой жизни оркестра принято считать 1934 год: именно тогда 18-летний Олег Лундстрем и восемь его товарищей решают основать в китайском Харбине джаз-оркестр. Вскоре коллектив сменил прописку на Шанхай, а в 1947 году музыканты получили разрешение вернуться в СССР, где им предстояло почти 10 лет ожидать признания джаза. Первого октября 1956 года по приказу Министерства культуры РСФСР был создан концертно-эстрадный оркестр под руководством Олега Лундстрема.
Сегодня в репертуаре прославленного оркестра – программы, относящиеся к золотой эре джаза, авторская музыка отечественных композиторов и роскошная коллекция блестящих аранжировок. Великолепный исполнительский уровень коллектива сохраняется во многом благодаря завету Олега Лундстрема, считавшего, что «не приглашенные звезды создают успех – настоящие звезды рождаются и расцветают внутри оркестра».
В программе: пьесы А.Цфасмана, О.Лундстрема, Б.Фрумкина, а также широко известные песни А.Петрова, М.Блантера, Т.Хренникова, И.Дунаевского в джазовых обработках, джазовые хиты из репертуара оркестров Г.Миллера, К.Бэйси, Д.Эллингтона и Б.Гудмана