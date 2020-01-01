Огненный меч

11 июля
суббота
21:00
Поселение викингов

Фестиваль фаер-шоу «Огненный меч» самое грандиозное и захватывающее событие июля!

На фестивале пройдёт турнир среди фаерщиков и шоу-команд, которые будут бороться за право назваться лучшими в своем деле по Калининградской области.

Для детей старше 12 лет!

Вас ждет:

  • Выступление лучших театров огня области.
  • Соревнования среди фаерщиков в трех номинациях «Соло», «Дуэты», «Техника».

В стоимость билета входит:

  • ночная кузня
  • мастер класс по поям
  • мастер класс по жонгляжу
  • фото зона для гостей

За дополнительную плату:

  • Чеканка монеты викинга
  • Стрельба из лука и арбалета образца Х века
  • Мастер- класс по художественной обработке кожи
  • Гадание у ведьм в Харчевне
  • Средневековая кухня
  • Торговые ряды (керамика, украшения из кожи, средневековые напитки)

Трансфер: Из Зеленоградска, Светлогорска-2 из г. Калининграда Поездка только по предварительно купленным билетам!

Стоимость билета туда и обратно: 600 рублей.