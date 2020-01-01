Дата и место
|
11 июля
суббота
|21:00
|
Поселение викингов
О событии
Фестиваль фаер-шоу «Огненный меч» самое грандиозное и захватывающее событие июля!
На фестивале пройдёт турнир среди фаерщиков и шоу-команд, которые будут бороться за право назваться лучшими в своем деле по Калининградской области.
Для детей старше 12 лет!
Вас ждет:
- Выступление лучших театров огня области.
- Соревнования среди фаерщиков в трех номинациях «Соло», «Дуэты», «Техника».
В стоимость билета входит:
- ночная кузня
- мастер класс по поям
- мастер класс по жонгляжу
- фото зона для гостей
За дополнительную плату:
- Чеканка монеты викинга
- Стрельба из лука и арбалета образца Х века
- Мастер- класс по художественной обработке кожи
- Гадание у ведьм в Харчевне
- Средневековая кухня
- Торговые ряды (керамика, украшения из кожи, средневековые напитки)
Трансфер: Из Зеленоградска, Светлогорска-2 из г. Калининграда Поездка только по предварительно купленным билетам!
Стоимость билета туда и обратно: 600 рублей.