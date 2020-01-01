Иван Купала

6+
Дата и место

4 июля
суббота
19:00
Поселение викингов

О событии

На Купалу загадывают свою судьбу, купаются в росе, обливаются водой. Праздник Ивана Купалы даст вам двойные силы на все достижения и победы в этом году. Яркие костры и ночные купания согреют ваши воспоминания надолго!

Приглашаем вас в этот чудесный день вместе с нами плести венки, петь купальские песни, играть в старинные игры, прыгать через костры.

Вас ждет:

  • конкурсы;
  • фольклорная музыка и песни;
  • народные игры, забавы и потехи;
  • плетение венков;
  • метание топоров;
  • квест;
  • детские бои;
  • хороводы
  • очищение огнем;
  • поиск цветущего папоротника;
  • танцы и песни у ночного костра;
  • огненное шоу

Самые смелые и удачливые отправятся на поиски златоогненного цветка папоротника, который распускается во время Купалы всего на одно мгновенье. И среди вас обязательно найдётся счастливец, которому сверкнёт этот цветок своим магическим светом и даст ему особую силу, открывая тайны природы и награждая богатством и благополучием

В стоимость входит:

  • Метание топоров
  • Мастер-класс по кузнечному делу
  • Мастер-класс по ходулям
  • Гадание на рунах у девушки викинга
  • Печать по ткани
  • Изготовление свечей из воска
  • Средневековая игра хнефатафл
  • Веселые конкурсы и забавы
  • Хороводы и средневековые игры
  • Фольклорная музыка и песни
  • Плетение венков
  • Квест
  • Детские бои
  • Поиск цветущего папоротника
  • Танцы и песни у ночного костра
  • Огненное шоу

За дополнительную плату:

  • Чеканка монеты викинга
  • Стрельба из лука и арбалета образца Х века
  • Мастер- класс по художественной обработке кожи
  • Гадание у ведьм в Харчевне
  • Средневековая кухня
  • Торговые ряды (керамика, украшения из кожи, средневековые напитки)

Трансфер: Из Зеленоградска, Светлогорска-2 из г. Калининграда Поездка только по предварительно купленным билетам! Стоимость билета — это туда и обратно.

  • из г. Калининграда (Дома Советов, улица Шевченко, 2к5)
  • из г. Зеленоградска (ул. Ленина, 10, ор-р Автовокзал)
  • из Светлогорска-2 (ЖД вокзал, ул. Ленина, 33)

Ищите микроавтобус с табличкой «Кауп». 