Расписание
6 июня
суббота
|19:00
Поселение викингов
27 июня
суббота
|19:00
Поселение викингов
25 июля
суббота
|19:00
Поселение викингов
22 августа
суббота
|18:00
Поселение викингов
12 сентября
суббота
|18:00
Поселение викингов
О событии
Поселение викингов Кауп приглашает вас на уникальное театрализованное огненное представление на основе средневековой саги.
Приглашаем в увлекательное путешествие в прошлое! Окунитесь в атмосферу средневековья в воссозданном поселении 9 века!
Вас ждут древние ремесла, быт и культура. Увлекательная экскурсия перенесет вас на 10 веков назад, а мастер-классы дадут возможность в живую почувствовать дух истории.
Примерить на себя доспехи, пойти в поход на драккаре, пострелять из лука или арбалета, создать своими руками свечу или узор на ткани — все это и многое другое возможно на Каупе.
Перед огненным представлением поселение будет открыто для гостей. Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.
«Грандиозное огненное шоу: Рагнарёк — Последняя битва богов!
Погрузитесь в эпический мир скандинавской мифологии! Станьте свидетелем попытки Одина спасти Девять миров от гибели в пламени Рагнарёка. Познайте древнюю мудрость викингов !Незабываемое театрализованное огненное представление, огнедышащий драконы, боги 9 миров, эпичные сражением и мастерство воинов Асгарда.
Приходите и познайте мудрость пронесенную сквозь века.
В стоимость билета входит:
- Мастер-класс по кузнечному делу
- Метание топоров
- Средневековые игры
- Мастер-класс по ходулям
- Квест Руны Одина
- Печать по ткани
- Гадание на рунах у девушки викинга
За дополнительную плату:
- Средневековая кухня
- Гадание на Таро в длинном доме
- Мастер класс по художественной обработке кожи
- Лучный тир
- Гончарная мастерская
- Ярмарка ремесленников
- Прогулка на драккаре
Трансфер:
- из г. Калининграда (Дома Советов, улица Шевченко, 2к5)
- из г. Зеленоградска (ул. Ленина, 10, ор-р Автовокзал)
- из Светлогорска-2 (ЖД вокзал, ул. Ленина, 33)
Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам по смс за день до мероприятия.
Важно!
- Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам
- Заказать и оплатить билеты можно только онлайн на сайте
- Билеты на трансфер продаются до пятницы 17:00
- Для посадки в автобус необходимо распечатать билеты и предоставить их водителю