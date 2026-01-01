Фестивали, праздники
Рагнарёк

Расписание

6 июня
суббота
19:00
Поселение викингов
27 июня
суббота
19:00
Поселение викингов
25 июля
суббота
19:00
Поселение викингов
22 августа
суббота
18:00
Поселение викингов
12 сентября
суббота
18:00
Поселение викингов
О событии

Поселение викингов Кауп приглашает вас на уникальное театрализованное огненное представление на основе средневековой саги.

Приглашаем в увлекательное путешествие в прошлое! Окунитесь в атмосферу средневековья в воссозданном поселении 9 века!

Вас ждут древние ремесла, быт и культура. Увлекательная экскурсия перенесет вас на 10 веков назад, а мастер-классы дадут возможность в живую почувствовать дух истории.

Примерить на себя доспехи, пойти в поход на драккаре, пострелять из лука или арбалета, создать своими руками свечу или узор на ткани — все это и многое другое возможно на Каупе.

Перед огненным представлением поселение будет открыто для гостей. Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.

«Грандиозное огненное шоу: Рагнарёк — Последняя битва богов!

Погрузитесь в эпический мир скандинавской мифологии! Станьте свидетелем попытки Одина спасти Девять миров от гибели в пламени Рагнарёка. Познайте древнюю мудрость викингов !Незабываемое театрализованное огненное представление, огнедышащий драконы, боги 9 миров, эпичные сражением и мастерство воинов Асгарда.

Приходите и познайте мудрость пронесенную сквозь века.

В стоимость билета входит:

  • Мастер-класс по кузнечному делу
  • Метание топоров
  • Средневековые игры
  • Мастер-класс по ходулям
  • Квест Руны Одина
  • Печать по ткани
  • Гадание на рунах у девушки викинга

За дополнительную плату:

  • Средневековая кухня
  • Гадание на Таро в длинном доме
  • Мастер класс по художественной обработке кожи
  • Лучный тир
  • Гончарная мастерская
  • Ярмарка ремесленников
  • Прогулка на драккаре

Трансфер:

  • из г. Калининграда (Дома Советов, улица Шевченко, 2к5)
  • из г. Зеленоградска (ул. Ленина, 10, ор-р Автовокзал)
  • из Светлогорска-2 (ЖД вокзал, ул. Ленина, 33)

Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам по смс за день до мероприятия.

Важно!

  • Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам
  • Заказать и оплатить билеты можно только онлайн на сайте
  • Билеты на трансфер продаются до пятницы 17:00
  • Для посадки в автобус необходимо распечатать билеты и предоставить их водителю