Фестивали, праздники
Иммерсивный театр: «Дух викингов»

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Культурный отдых
6+
Расписание

3 июня
среда
19:00
Поселение викингов
10 июня
среда
19:00
Поселение викингов
17 июня
среда
19:15
Поселение викингов
24 июня
среда
19:15
Поселение викингов
1 июля
среда
19:15
Поселение викингов
О событии

Приглашаем вас в эпическое путешествие по девяти мирам скандинавской мифологии, где каждый станет частью древней легенды!

Противостояние великанам, Рагнарёк, пир с Богами Асгарда: добро пожаловать в атмосферу раннесредневекового эпоса, северных традиций, театра огня и гастрономических удовольствий в иммерсивном спектакле «Дух Викингов»!

Вас ждёт уникальный иммерсивный спектакль, который перенесёт вас в эпоху викингов. Ощутите на себе дух древних скандинавских богов и познайте их тайны.

  • Встреча с Скандинавскими Богами: Узнайте о могуществе Одинa, мудрости Фрейи и храбрости Тора. Каждый из них откроет вам свои секреты и подарит незабываемые впечатления.
  • Огненное шоу: Погрузитесь в атмосферу волшебства с захватывающим огненным шоу, которое оставит вас без дыхания. Огонь станет вашим союзником на этом пути!
  • Пир с Богами: Насладитесь пиршеством, где вас ждут вкуснейшие угощения и напитки, достойные настоящих воинов. Познакомьтесь с другими участниками и разделите радость этого момента.
  • Походы на корабле: Возьми в руки вёсла, научись управлять драккаром, почувствуйте ветер в волосах и адреналин приключений!
  • Битва с драконом: Готовьтесь к настоящему испытанию! Сразитесь с драконом и докажите свою храбрость. Только самые смелые смогут одержать победу!
  • Руническая магия: Овладейте искусством рунической магии и узнайте, как использовать её силу для познания себя и окружающего мира.
  • Овладение оружием: Научитесь обращаться с мечом и щитом, стрелять из лука и метать топоры под руководством опытных воинов. Почувствуйте себя настоящим героем!
  • Игры и полное погружение: Участвуйте в увлекательных играх, которые позволят вам испытать дух соревнования среди других участников.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории!

Забронируйте свои билеты уже сегодня и откройте для себя мир, полный приключений, магии и самопознания. Путешествие по 9 мирам ждет вас — станьте Духом Викингов!

Трансфер до поселения: Мы предоставляем трансфер на спектакль до поселения викингов, автобус отправляется ориентировочно за час до мероприятия.

Место отправления:

  • из Зеленоградска — ул. Ленина 10, ор-р – Автовокзал
  • из Калининграда — от Дома Советов
  • из Светлогорска-2 — ул. Ленина, 33, ор-р – ЖД вокзал

Важно! Стоимость трансфера туда и обратно: 600₽ — одно место

  • Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам.
  • Заказать и оплатить билеты можно только онлайн на сайте до 17:00 вторника
  • Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам по смс за день до мероприятия.
  • Пожалуйста, подготовьте электронные билеты к предъявлению водителю при входе в автобус.