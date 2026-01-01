Иммерсивный театр: «Дух викингов»

Расписание
3 июня
среда
|19:00
Поселение викингов
10 июня
среда
|19:00
Поселение викингов
17 июня
среда
|19:15
Поселение викингов
24 июня
среда
|19:15
Поселение викингов
1 июля
среда
|19:15
Поселение викингов
О событии
Приглашаем вас в эпическое путешествие по девяти мирам скандинавской мифологии, где каждый станет частью древней легенды!
Противостояние великанам, Рагнарёк, пир с Богами Асгарда: добро пожаловать в атмосферу раннесредневекового эпоса, северных традиций, театра огня и гастрономических удовольствий в иммерсивном спектакле «Дух Викингов»!
Вас ждёт уникальный иммерсивный спектакль, который перенесёт вас в эпоху викингов. Ощутите на себе дух древних скандинавских богов и познайте их тайны.
- Встреча с Скандинавскими Богами: Узнайте о могуществе Одинa, мудрости Фрейи и храбрости Тора. Каждый из них откроет вам свои секреты и подарит незабываемые впечатления.
- Огненное шоу: Погрузитесь в атмосферу волшебства с захватывающим огненным шоу, которое оставит вас без дыхания. Огонь станет вашим союзником на этом пути!
- Пир с Богами: Насладитесь пиршеством, где вас ждут вкуснейшие угощения и напитки, достойные настоящих воинов. Познакомьтесь с другими участниками и разделите радость этого момента.
- Походы на корабле: Возьми в руки вёсла, научись управлять драккаром, почувствуйте ветер в волосах и адреналин приключений!
- Битва с драконом: Готовьтесь к настоящему испытанию! Сразитесь с драконом и докажите свою храбрость. Только самые смелые смогут одержать победу!
- Руническая магия: Овладейте искусством рунической магии и узнайте, как использовать её силу для познания себя и окружающего мира.
- Овладение оружием: Научитесь обращаться с мечом и щитом, стрелять из лука и метать топоры под руководством опытных воинов. Почувствуйте себя настоящим героем!
- Игры и полное погружение: Участвуйте в увлекательных играх, которые позволят вам испытать дух соревнования среди других участников.
Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории!
Забронируйте свои билеты уже сегодня и откройте для себя мир, полный приключений, магии и самопознания. Путешествие по 9 мирам ждет вас — станьте Духом Викингов!
Трансфер до поселения: Мы предоставляем трансфер на спектакль до поселения викингов, автобус отправляется ориентировочно за час до мероприятия.
Место отправления:
- из Зеленоградска — ул. Ленина 10, ор-р – Автовокзал
- из Калининграда — от Дома Советов
- из Светлогорска-2 — ул. Ленина, 33, ор-р – ЖД вокзал
Важно! Стоимость трансфера туда и обратно: 600₽ — одно место
- Поездка на трансфере осуществляется только по предварительно купленным билетам.
- Заказать и оплатить билеты можно только онлайн на сайте до 17:00 вторника
- Время отправления и номер автобуса будут отправлены вам по смс за день до мероприятия.
- Пожалуйста, подготовьте электронные билеты к предъявлению водителю при входе в автобус.