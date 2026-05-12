О событии
14 мая в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдёт лекция «Денежное обращение в послевоенный период 1945-1947 гг.» в рамках просветительского фестиваля «80 историй о главном». Фестиваль организован Российским обществом «Знание» к 80-летию Калининградской области.
Лектор — Николай Перкусов, культуролог, военный реконструктор, специалист по военной истории, прусскому наследию и фортификациям региона. Его выступления — это живой рассказ, точная работа с фактами и неожиданные ракурсы.
Вы узнаете:
- что происходило с деньгами на оккупированных врагом территориях;
- как считались доходы, удержания и накопления в военное и послевоенное время;
- и, конечно, главный интригующий вопрос: кто, где и за сколько мог купить танк Т-34.
Участники смогут увидеть знакомую эпоху с необычной стороны — через историю денег и экономики войны. Будьте готовы к увлекательному рассказу о том, как в суровые годы решалась судьба не только людей, но и рублей.