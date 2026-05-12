Лекции, мастер-классы
Лекция «Денежное обращение в послевоенный период 1945–1947 гг.

Лекция «Денежное обращение в послевоенный период 1945–1947 гг.

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

14 мая
четверг
18:30
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

14 мая в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдёт лекция «Денежное обращение в послевоенный период 1945-1947 гг.» в рамках просветительского фестиваля «80 историй о главном». Фестиваль организован Российским обществом «Знание» к 80-летию Калининградской области.

Лектор — Николай Перкусов, культуролог, военный реконструктор, специалист по военной истории, прусскому наследию и фортификациям региона. Его выступления — это живой рассказ, точная работа с фактами и неожиданные ракурсы.

Вы узнаете:

  • что происходило с деньгами на оккупированных врагом территориях;
  • как считались доходы, удержания и накопления в военное и послевоенное время;
  • и, конечно, главный интригующий вопрос: кто, где и за сколько мог купить танк Т-34.

Участники смогут увидеть знакомую эпоху с необычной стороны — через историю денег и экономики войны. Будьте готовы к увлекательному рассказу о том, как в суровые годы решалась судьба не только людей, но и рублей.

Вход по регистрации

Это событие в СМИ

Анонсы
Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

Читать