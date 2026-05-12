Дата и место
15 мая
пятница
|15:00
Литературно-музыкальная программа «Объявляю Весну…»
15 мая «Чеховка» приглашает на литературно-музыкальную программу «Объявляю Весну…».Перекличка времён: голос Марины Цветаевой (XX век) и голос Вадима Новожилова (современная поэзия) в одном пространстве.
Для гостей прозвучат фрагменты драматического произведения «Повесть о Сонечке» и лирика разных лет Марины Цветаевой, а также стихотворения Вадима Новожилова, среди которых «Мело, мело от льдов до льдов…», цикл о весне, любви и метели.
Строки, написанные столетие назад, встречаются с сегодняшними. Проза о хрупкой Сонечке и метели, отзываются в современном «мело-бело, не заметало».
В программе примут участие:
- Вадим Новожилов — поэт, сценарист, член Союза писателей РФ.
- Татьяна Слещенкова — актриса, режиссёр театра «Дель», член Союза театральных деятелей РФ.
Начало в 15.00. Адрес: Московский пр-т, 39. Тел. 46-36-35.
Вход свободный.