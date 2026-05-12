Концерты
Литературно-музыкальная программа «Объявляю Весну…»

Литературно-музыкальная программа «Объявляю Весну…»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

15 мая
пятница
15:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

15 мая «Чеховка» приглашает на литературно-музыкальную программу «Объявляю Весну…».Перекличка времён: голос Марины Цветаевой (XX век) и голос Вадима Новожилова (современная поэзия) в одном пространстве.

Для гостей прозвучат фрагменты драматического произведения «Повесть о Сонечке» и лирика разных лет Марины Цветаевой, а также стихотворения Вадима Новожилова, среди которых «Мело, мело от льдов до льдов…», цикл о весне, любви и метели.

Строки, написанные столетие назад, встречаются с сегодняшними. Проза о хрупкой Сонечке и метели, отзываются в современном «мело-бело, не заметало».

В программе примут участие:

  • Вадим Новожилов — поэт, сценарист, член Союза писателей РФ.
  • Татьяна Слещенкова — актриса, режиссёр театра «Дель», член Союза театральных деятелей РФ.

Начало в 15.00. Адрес: Московский пр-т, 39. Тел. 46-36-35.

Вход свободный.

Это событие в СМИ

Анонсы
Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

Читать