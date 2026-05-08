Градусы

6+
20 августа
четверг
19:00
Янтарь-Холл

Группа «Градусы»: Большой живой концерт на высоте твоего настроения!

Готовьтесь к мощному выбросу эндорфинов! Легендарные «Градусы» наполнят пространство невероятным драйвом, зарядят танцпол своим фирменным стилем и бешеной энергетикой. Это не просто концерт — это стопроцентная подзарядка, которой хватит на весь сезон.

Выступления «Градусов» славятся своей невероятной атмосферой. Зрителей ждет колоссальный прилив сил и драйва — это тот самый случай, когда музыка проникает в каждую клетку и заставляет забыть о повседневных проблемах.

Всегда только живой звук, никаких компромиссов. Честный live, уникальный саунд, который звучит еще мощнее и объемнее, чем в наушниках.

Трек-лист обычно включает как проверенные временем хиты («Голая», «Режиссер», «Научиться бы не париться»), так и новые треки, например, «Будем жить», который группа презентовала в 2026 году. 

Тренды из твоей ленты: «Градусы» — это голос поколения. Их треки обожает молодежь за искренность и стиль. Многие из песен группы уже разлетелись на миллионы просмотров и стали саундтреками самых стильных Reels и клипов. Теперь у вас есть шанс услышать эти «вирусные» хиты вживую и снять свой контент прямо в эпицентре событий!

Фирменный юмор артистов, стильные образы и открытое общение с залом создают ощущение крутой вечеринки с лучшими друзьями.

Приходите за своей порцией позитива. Живой звук, честные эмоции и твои любимые «Градусы»!

«Режиссёр», «Голая», «Смотри»: группа «Градусы» сыграет большой концерт в Светлогорске с главными хитами и новыми релизами

