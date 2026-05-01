13 мая в музее «Дом китобоя» откроется выставка «Куплю гараж. Калининград», подготовленная в партнёрстве с Музеем Транспорта Москвы.
Ранее выставка «Куплю гараж» проходила в Москве в Музее Москвы (2023 г.) и в Санкт-Петербурге в пространстве Севкабель Порта (2024 г.), тогда экспозицию посетили порядка 50 тысяч гостей.
Проект стал победителем всероссийского конкурса «Музейный Олимп -2024» в номинации «Современность в музее».
Экспозиция покажет, как разворачивалась история гаражной культуры в нашей стране, и как заветные 18 м² личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов людей. Выставка расскажет и о совершенно особенных гаражах, которые можно встретить только в Калининграде.
Выставка в Калининграде будет приурочена к 80-летию области. Её подготовка длилась порядка двух лет. Она станет самой масштабной для музея «Дом китобоя».
Посетители смогут пройти по мини-лабиринту, имитирующему «гаражные вселенные». Пространство будет поделено на тематические зоны:
- «Для тех, кому положено»
- «Бесконечность перспективы»
- «Для тех, кому есть, что хранить»
- «Для тех, кто знает, как починить и заработать»
- «Гараж китобоя»
Гаражи сегодня — своеобразные семейные музеи, где часто хранятся предметы, утратившие практическую ценность и покинувшие городские квартиры, но за каждым из них стоит история. «Дом китобоя» заглянул в эти «семейные музеи» и на выставке «Куплю гараж. Калининград» наглядно покажет, что советский гараж — это гораздо больше, чем просто место для автомобиля.
13 мая выставка откроется для всех желающих и будет работать до 31 октября.
Стоимость билета — 300 рублей