пр-т. Мира, 9-11, Калининград, Калининградская обл., 236022
Расписание

19 декабря
до 1 марта
«Калининградский Мюнхгаузен»
21 января
среда
18:30
Джамбаттиста Вико: Несвоевременный неаполитанец

О заведении

Музей «Дом Китобоя» — это место, в котором хранятся воспоминания о Калининграде советской эпохи 1960-1980 годов. Вы окажетесь в типичной коммунальной квартире тех времён и ощутите всю особенность калининградской повседневности. Вместо традиционной экскурсии - увлекательнейший аудиоспектакль. Никаких витрин и ограждений - здесь ко всем предметам можно прикоснуться, на все кресла можно присесть.

