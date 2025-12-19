Расписание
19 декабря
до 1 марта
«Калининградский Мюнхгаузен»2025-12-19T19:00:00.000+02:00 2026-03-01T18:00:00.000+02:00
21 января
среда
|18:30
Джамбаттиста Вико: Несвоевременный неаполитанец2026-01-21T18:30:00.000+02:00
О заведении
Музей «Дом Китобоя» — это место, в котором хранятся воспоминания о Калининграде советской эпохи 1960-1980 годов. Вы окажетесь в типичной коммунальной квартире тех времён и ощутите всю особенность калининградской повседневности. Вместо традиционной экскурсии - увлекательнейший аудиоспектакль. Никаких витрин и ограждений - здесь ко всем предметам можно прикоснуться, на все кресла можно присесть.