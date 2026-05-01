Моцарт. Волшебная флейта. Избранное

6+
Моцарт. Волшебная флейта. Избранное
Продолжительность: 1 час 15 минут

17 мая
воскресенье
17:00
Филармония

«Волшебная флейта» — это уникальный новый формат спектакля, в котором  сочетаются чарующая музыка Моцарта, восхитительный оперный вокал, струнный оркестр, а также рисунки-комиксы, которые будут транслироваться на большом экране.

Эта постановка заинтересует зрителей всех возрастов. Дети и подростки с удовольствием станут следить за комиксами со сказочным сюжетом о приключениях принца и принцессы, дракона, злой волшебницы и доброго волшебника. Взрослые оценят акустическое звучание оперных голосов и струнных музыкальных инструментов. А легкая, волшебная музыка Моцарта понравится всем.

«Волшебная флейта» — последняя опера великого композитора, и в ней Моцарт достиг вершины своего мастерства. Это подлинный шедевр, излучающий очарование сказки, ставший одним из самых популярных музыкальных сочинений и совершивший триумфальное шествие по всему миру.

В отличие от классической полномасштабной оперы Моцарта «Волшебная флейта», в комикс-опере Музыкального театра прозвучат только самые популярные арии и ансамбли, а стилизованные костюмы создадут неповторимую магическую атмосферу.