Моцарт. Волшебная флейта. Избранное

Моцарт. Волшебная флейта. Избранное2026-05-17T17:00:00.000+02:00
«Волшебная флейта» — это уникальный новый формат спектакля, в котором сочетаются чарующая музыка Моцарта, восхитительный оперный вокал, струнный оркестр, а также рисунки-комиксы, которые будут транслироваться на большом экране.
Эта постановка заинтересует зрителей всех возрастов. Дети и подростки с удовольствием станут следить за комиксами со сказочным сюжетом о приключениях принца и принцессы, дракона, злой волшебницы и доброго волшебника. Взрослые оценят акустическое звучание оперных голосов и струнных музыкальных инструментов. А легкая, волшебная музыка Моцарта понравится всем.
«Волшебная флейта» — последняя опера великого композитора, и в ней Моцарт достиг вершины своего мастерства. Это подлинный шедевр, излучающий очарование сказки, ставший одним из самых популярных музыкальных сочинений и совершивший триумфальное шествие по всему миру.
В отличие от классической полномасштабной оперы Моцарта «Волшебная флейта», в комикс-опере Музыкального театра прозвучат только самые популярные арии и ансамбли, а стилизованные костюмы создадут неповторимую магическую атмосферу.