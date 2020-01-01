Концерты
Калининградский симфонический оркестр: «Великие истории романтизма»

16 июля
четверг
19:00
Калининградский театр эстрады

Музыка XIX века — это мир сильных чувств, фантазий и вечных сюжетов, где реальность переплетается со сном, а человеческая душа звучит во всей своей глубине.

В этот вечер слушателей ждёт путешествие от шекспировской сказки и мистических видений до масштабного симфонического полотна, наполненного духом открытий и надежды.

В первом отделении — изящество, лёгкость и театральная магия: прозвучит балетная сюита из оперы «Фауст» Шарля Гуно — история искушения и вечного поиска, а также знаменитая музыка к комедии «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона — мир фей, грёз и волшебства, вдохновлённый Уильямом Шекспиром.

Во втором отделении — одно из самых узнаваемых произведений мировой классики: Симфония №9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака — грандиозная музыкальная картина, в которой соединились европейская традиция и новые интонации далёкого континента.

Этот концерт — встреча с великими историями, рассказанными языком музыки: о мечте и судьбе, о свете и тени, о поиске себя в огромном мире.

Первое отделение:

  • Ш. Гуно Балетная сюита из оперы «Фауст» (7 частей)
  • Ф. Мендельсон Сюита из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»

Второе отделение:

  • А. Дворжак «Симфония №9 «Из Нового Света»
