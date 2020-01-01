Дата и место
|
16 июля
четверг
|19:00
|
Калининградский симфонический оркестр: «Великие истории романтизма»2026-07-16T19:00:00.000+02:00
О событии
Музыка XIX века — это мир сильных чувств, фантазий и вечных сюжетов, где реальность переплетается со сном, а человеческая душа звучит во всей своей глубине.
В этот вечер слушателей ждёт путешествие от шекспировской сказки и мистических видений до масштабного симфонического полотна, наполненного духом открытий и надежды.
В первом отделении — изящество, лёгкость и театральная магия: прозвучит балетная сюита из оперы «Фауст» Шарля Гуно — история искушения и вечного поиска, а также знаменитая музыка к комедии «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона — мир фей, грёз и волшебства, вдохновлённый Уильямом Шекспиром.
Во втором отделении — одно из самых узнаваемых произведений мировой классики: Симфония №9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака — грандиозная музыкальная картина, в которой соединились европейская традиция и новые интонации далёкого континента.
Этот концерт — встреча с великими историями, рассказанными языком музыки: о мечте и судьбе, о свете и тени, о поиске себя в огромном мире.
Первое отделение:
- Ш. Гуно Балетная сюита из оперы «Фауст» (7 частей)
- Ф. Мендельсон Сюита из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»
Второе отделение:
- А. Дворжак «Симфония №9 «Из Нового Света»