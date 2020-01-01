Дата и место
7 ноября
суббота
|19:00
Калининградский театр эстрады
О событии
7 ноября, в красный день календаря — День Октябрьской Революции, мы приглашаем Вас понастальгировать под легендарный ВИА Самоцветы, которые более 50 лет назад создал Юрий Маликов
Елена Преснякова и легендарные ВИА Самоцветы споют все любимые хиты 80х:
- Мы к вам заехали на час
- Не надо печалиться
- Увезу тебя я в тундру
- Как прекрасен этот мир
- Арго
- Мой адресс Советский Союз
На нашем концерте мы все возвращаемся в СССР, поем и танцуем под любимые шлягеры 70-80-90 х,заряжаемся хорошим настроением!!!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ концерта победитель проекта ГОЛОС — 10 сезон на Первом канале — АЛЕКСАНДР Волкодав — молодой, талантливый и харизматичный, покорит вас своими песнями.