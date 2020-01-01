Театр
«Летучая мышь»

12+
Актёры: Леонид Бахталин, Екатерина Чудотворова, Елена Дементьева/Полина Клинникова, Никита Борисов, Виктор Леонтьев, Засл. арт. России Виктор Богаченко, Валерий Гончаренко, Юрий Зальцман
Продолжительность: 2 часа 40 минут с одним антрактом

Дата и место

17 июня
среда
19:00
Калининградский театр эстрады

О событии

ЗВЕЗДЫ ОПЕРЕТТЫ г. Москвы представляют одно из самых непревзойденных творений не только автора, Иоганна Штрауса-младшего, но и одну из самых изумительных оперетт.

Однажды, беседуя с композитором, Жан Оффенбах невзначай заметил: «А почему бы вам, милый Штраус, перестать писать вальсы и начать писать оперетты?» Считается, что идея очень понравилась Штраусу и сейчас мы можем наслаждаться великолепными опереттами, написанными композитором. За основу сюжета оперетты была взята пьеса «Ревельон»

(«Бал в сочельник, или Часы с боем»), авторами которых стали известные драматурги Мельяк и Галеви, написавшие также сценарий «Кармен», известной оперы Жоржа Бизе.

Штраус работал преимущественно ночами, и закончил оперетту в рекордный срок – 6 недель или за 42 ночи!

Сюжет «Летучей мыши»:

«Летучая мышь» — это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается собственная жена Розалинда; другой — в служанку Адель, при том, что он посмеивается и подшучивает над ее желанием стать актрисой его театра.

