|Событие прошло 11 мая 2026 г., 19:00 / Калининградский театр эстрады
Легендарному коллективу — полвека!
ВИА «Синяя птица» подготовил неповторимый и полный приятных сюрпризов праздник песни!
Уйти с головой в атмосферу золотых 70-80-х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА «Синяя птица».
В октябре 1975 года, в стенах Куйбышевской областной филармонии, началась творческая деятельность легендарного ВИА «Синяя Птица», пожалуй, самого известного музыкального проекта, рожденного на Самарской земле. Коллектив подарил огромной армии своих поклонников ставшие бессмертными хиты «Ты мне не снишься», «Клен», «Горько», «Моя любовь жива», «В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты», «Белый теплоход» и многие другие.
Творчество коллектива не оставляет равнодушными ни поклонников с большим стажем, ни постоянно вливающихся в их ряды молодых зрителей. Трудно переоценить вклад «Синей птицы» в историю поп-музыки — многие ее композиции стали поистине народными. Коллектив ведет активную гастрольную деятельность в России и зарубежье, становится лауреатом всероссийских и международных фестивалей, принимает участие в культурной программе Олимпиады в Сочи. В сентябре 2018 года, на родине «Синей птицы» в Самаре, был открыт первый в России памятник песне — легендарному хиту ансамбля «Клен».
В концерте участвует создатель ВИА – Роберт Болотный.
Это будет грандиозный вечер самых любимых песен вашей молодости!