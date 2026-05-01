ПРО.АРТ

18 мая
понедельник
19:00
ДК железнодорожников

ПРО.АРТ — камерное шоу живой музыки при свечах и оживших картин в полумраке зала.

Звучание оркестра и визуальные образы соединяются в единую художественную форму. Музыка, свет и визуальная драматургия создают целостное ощущение, существующее вне времени, эпохи и жанра.

Художественный перформанс открыт для тех, кто чувствует потребность в глубоком эстетическом переживании. Искусство здесь раскрывается не через форму, а через внутреннее состояние. Проект создан на пересечении художественной мысли и арт-терапевтического подхода. Камерное живое звучание оркестра и выстроенная визуальная драматургия формируют пространство сосредоточенного внимания, естественно направленного внутрь.

ПРО.АРТ задуман как серия художественных спектаклей — не одноразовое событие, а многосерийная история, направленная на формирование культуры регулярного посещения камерных художественных событий, развитие насмотренности и осознанной любви к искусству.

После ПРО.АРТ не остаётся ощущения шоу.

Остаётся ясность, цельный внутренний образ и редкое чувство внутреннего порядка.

Выходишь обновленным.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.