Театр
«Последний этаж»

«Последний этаж»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии
«Последний этаж»
Актёры: Михаил Полицеймако, Анна Ардова

Дата и место

5 июня
пятница
19:00
Калининградский театр эстрады

О событии

В самом начале лета в Калининграде — звездный дуэт Михаила Полицеймако и Анны Ардовой!

На сцене калининградского Театра Эстрады — проверенная временем комедия Владимира Зайкина в постанова Дениса Парамонова.

«Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума». Джоанн Харрис, британская писательница.

Можно сказать, это и произошло на лестничной клетке небоскреба в самом центре мегаполиса. Успешный адвокат Роман затевает капитальный ремонт в только что купленной квартире, чем жутко раздражает свою новую соседку Викторию. В какой-то момент терпению очаровательной девушки приходит конец, и, столкнувшись с новоиспеченным соседом на лестничной клетке, она решается выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме. Так происходит их знакомство, после чего события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо не только для зрителя, но и для самих героев…

Это событие в СМИ

Анонсы
Скандалы, интриги, любовь: 8 гастрольных комедий весны и лета, которые покажут в Калининграде и Светлогорске

Скандалы, интриги, любовь: 8 гастрольных комедий весны и лета, которые покажут в Калининграде и Светлогорске

Читать
Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.