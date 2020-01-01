Елена Ваенга

20 июля
понедельник
19:00
Янтарь-Холл

Сольный летний концерт Елены Ваенги!

20 июля в 19:00 театр эстрады «Янтарь-холл» распахнет свои двери, чтобы наполнить тысячи сердец праздником. На главной сцене Светлогорска Елена Ваенга вместе со своим коллективом будет дарить вам самые яркие эмоции и незабываемые моменты жизни.

Каждый ее концерт уникален и непредсказуем, ведь, никто не знает, какой будет следующая песня: прогремит ли заводное и всеми любимое «Курю», прольется ли обнажающий душу «Шопен», а может зазвучит нечто новое и миру явится премьера? Ответить на этот вопрос сможет лишь тот, кто окажется в мягком кресле «Янтарь-холла» и на несколько часов погрузится в чарующий мир музыки.

Вот уже долгие годы концерты Елены не оставляют равнодушными мужчин и женщин совершенно разных возрастов, с разными интересами и жизненным опытом, потому что каждый находит в них что-то свое:

  • кому-то нравится живая музыка, когда более 10 профессиональных музыкантов творят на сцене настоящую феерию, импровизируя на ходу и подхватывая каждый вздох певицы;
  • кого-то привлекает разнообразие музыкальных стилей от нежных романсов до самого настоящего рока;
  • кто-то идет за эмоциями, за мурашками по телу, за слезами на глазах, за звонким смехом и тихими улыбками.

Но всех объединяет одно — любовь к творчеству женщины с северным характером и южным сердцем. И, конечно, любовь к ней самой – к её харизме, таланту, самобытности и неподдельной искренности, что в наши дни встречается так редко!

