Неоклассика при сотнях свечей

Расписание

22 мая
пятница
20:00
Заря
23 мая
суббота
20:00
Заря
О событии

Концерт «Неоклассика» при сотнях свечей от Культура Концерт

Концерт-погружение в тонкую, почти осязаемую атмосферу современной неоклассики. Музыка, в которой нет лишнего, только чистые эмоции, дыхание, свет и пространство.

В исполнении Культоркестра прозвучат произведения современных композиторов: Макс Рихтер, Инон Цур, Людовико Эйнауди и других авторов, создающих музыку на границе классики, минимализма и кинематографа.

Особое место в программе займет тонкое сопрано — один голос, который возникает из тишины и растворяется в звучании ансамбля. Без оперной громкости, без лишней драматичности – только чистый, пронзительный звук, от которого замирает зал.

Этот концерт – про состояние. Про свет внутри тишины. Про музыку, которую хочется чувствовать.

Программа вечера:

  • 19:00 — встречаем гостей, звучит DJ сет, работает бар и профессиональный фотограф
  • 20:00 — Начало концерта

Рекомендуем бронировать билеты заранее, количество мест ограничено. Будем рады видеть вас среди гостей вечера.

