Фестивали, праздники
Янтарная легенда

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Расписание

16 мая
суббота
19:00
Поселение викингов
30 мая
суббота
19:00
Поселение викингов
20 июня
суббота
19:00
Поселение викингов
18 июля
суббота
19:00
Поселение викингов
15 августа
суббота
18:00
Поселение викингов
О событии

Премьера сезона 2026! В танце с огнём оживёт сказание: рождение янтаря из пены морской, отвага мореходов, покорявших Балтику, и тайны, которые веками хранит янтарный берег. Представление, где стихия говорит громче слов.

Приглашаем на Кауп — уникальное путешествие в 9 век! Это воссозданное поселение викингов в Калининградской области, где оживает история.

Здесь вы погрузитесь в быт и культуру средневековья. Гостей ждут увлекательные экскурсии, древние ремесла и интерактивные мастер-классы. Вы сможете примерить доспехи, пострелять из лука или создать свечу своими руками.

Именно Кауп был отправной точкой легендарного Янтарного пути, соединявшего наш край с Константинополем на юге и Новгородом на востоке.

Перед огненным представлением поселение будет открыто для гостей. Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки. 

В стоимость билета входит:

  • Мастер-класс по кузнечному делу
  • Метание топоров
  • Средневековые игры
  • Мастер-класс по ходулям
  • Квест Руны Одина
  • Печать по ткани
  • Гадание на рунах у девушки викинга

За дополнительную плату:

  • Мастер класс по художественной обработке кожи
  • Средневековая кухня
  • Лучный тир
  • Гончарная мастерская
  • Ярмарка ремесленников
  • Прогулка на драккаре