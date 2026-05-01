Янтарная легенда

Расписание
16 мая
суббота
|19:00
Поселение викингов
30 мая
суббота
|19:00
Поселение викингов
20 июня
суббота
|19:00
Поселение викингов
18 июля
суббота
|19:00
Поселение викингов
15 августа
суббота
|18:00
Поселение викингов
О событии
Премьера сезона 2026! В танце с огнём оживёт сказание: рождение янтаря из пены морской, отвага мореходов, покорявших Балтику, и тайны, которые веками хранит янтарный берег. Представление, где стихия говорит громче слов.
Приглашаем на Кауп — уникальное путешествие в 9 век! Это воссозданное поселение викингов в Калининградской области, где оживает история.
Здесь вы погрузитесь в быт и культуру средневековья. Гостей ждут увлекательные экскурсии, древние ремесла и интерактивные мастер-классы. Вы сможете примерить доспехи, пострелять из лука или создать свечу своими руками.
Именно Кауп был отправной точкой легендарного Янтарного пути, соединявшего наш край с Константинополем на юге и Новгородом на востоке.
Перед огненным представлением поселение будет открыто для гостей. Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.
В стоимость билета входит:
- Мастер-класс по кузнечному делу
- Метание топоров
- Средневековые игры
- Мастер-класс по ходулям
- Квест Руны Одина
- Печать по ткани
- Гадание на рунах у девушки викинга
За дополнительную плату:
- Мастер класс по художественной обработке кожи
- Средневековая кухня
- Лучный тир
- Гончарная мастерская
- Ярмарка ремесленников
- Прогулка на драккаре