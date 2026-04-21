О событии
Когда в мае 2022 года проект «Рэп-театр» выпустил свой первый рэп-мюзикл «Преступление и наказание», никто не ожидал, что он станет одной из лучших инсценировок культового романа Ф.М.Достоевского. Созданный в рамках Театральной лаборатории ЗИЛ, спектакль стал визитной карточкой «Рэп-театра» и привлек внимание к новому направлению, где рэп — все еще самый популярный музыкальный жанр во всем мире — становится ярким и мощным театральным инструментом.
История бедного студента Родиона Раскольникова, решившегося на страшное преступление, известна всем. Однако Раскольникова, читающего рэп и танцующего хипхоп в атласном цилиндре и потрепанных конверсах на фоне зловещего граффити с Достоевским вы увидите только в «Рэп-театре».
«Проза Достоевского очень хорошо подходит для рэпа, потому что у него интересные сюжеты и обстоятельные диалоги. «Преступление и наказание» — это вообще рэперская история. Она дерзкая, хулиганская, там есть и убийство, и проститутки, и расследование — всё очень близко к рэпу», — признается автор рэп-тестов Лев Киселев в интервью газете Metro.
Многостраничный роман уместился в полуторачасовой спектакль, в котором нет ничего лишнего, только Достоевский и его уникальный авторский слог. «Преимущество рэпа в том, что он позволяет сохранить содержание и язык, но существенно сократить объём. Когда не могу найти рифму из конкретного диалога, использую слова из романа, из языка Достоевского, из языка того времени», — раскрывает Лев Киселев секрет работы над спектаклем.
Рэп-мюзикл «Преступление и наказание» — победитель Большого детского фестиваля 2023 года и обладатель Приза от художественного руководителя фестиваля. Спектакль был номинирован на премию «Музыкальное сердце театра» (6 номинаций, в том числе «Лучший спектакль» и «Исполнитель главной роли») и вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска» как один из самых заметных спектаклей сезона 2021- 2022. Спектакль принял участие в фестивалях «Другие берега» (Новосибирск), «Иллюзион» (Губкин), «Новые люди» (Калуга), «Эхо БДФ» (Архангельск, Ижевск, Иркутск, Нижний Новгород, Красноярск, Барнаул, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург), «Яндекс Плюс Дача» (Москва), «Достоевский» (Зарайск), «Дачное Царицыно» (Москва), «Достоевский. Омск» (Омск), «Театральный бульвар» (Москва), «Театральная гавань» (Новороссийск, Геленджик).