«Наш городок»

Дипломный спектакль IV курса Актерского факультета (художественные руководители — Земцов Сергей Иванович и Золотовицкий Игорь Яковлевич).
Спектакль рассказывает о трех днях жизни жителей Гроверс-Корнерса, небольшого городка, который может быть расположен в любой точке этого мира. Маленький городок. Главная улица. Бакалейная лавка. Два дома — друг напротив друга. Семейства Гиббс и Уэбб, старшие дети которых, Джордж и Эмили, влюблены друг в друга. Каждый день мамы готовят завтрак, отцы возвращаются с работы, дети опаздывают в школу, а констебль каждый вечер следит за порядком на улице…
Обыкновенные люди с такими же, как у нас страстями, горестями и радостями, размышлениями о себе, о жизни, о мире, о своем месте в этом мире.
Награды: Гран-при II фестиваля студенческих спектаклей «Первый план»