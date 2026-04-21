Театр VII фестиваль «Башня»
«Дачники»

Жанр: Максим Горький. Школа-студия МХАТ (Москва) / Театральный фестиваль «БАШНЯ»
Продолжительность: 2 час 30 минут с антрактом

Дипломный спектакль IV курса Актерского факультета (художественные руководители — Земцов Сергей Иванович и Золотовицкий Игорь Яковлевич).

Пьеса «Дачники» создавалась Горьким специально для Московского Художественного театра, но была им отвергнута. Причиной называлось отсутствие ясной фабулы и тот факт, что автор «не успел полюбить своих героев».

В сегодняшней постановке именно эта несостоявшаяся любовь становится основной темой спектакля. Ее необходимо найти в любых ее проявлениях — абсурдных, нелепых, подчас жестоких, но столь необходимых театру для того, чтобы он сумел раскрыть человека, стоящего на сцене во всем его многообразии и красоте.  

