Жанр: Максим Горький. Школа-студия МХАТ (Москва) / Театральный фестиваль «БАШНЯ»
Продолжительность: 2 час 30 минут с антрактом
Дипломный спектакль IV курса Актерского факультета (художественные руководители — Земцов Сергей Иванович и Золотовицкий Игорь Яковлевич).
Пьеса «Дачники» создавалась Горьким специально для Московского Художественного театра, но была им отвергнута. Причиной называлось отсутствие ясной фабулы и тот факт, что автор «не успел полюбить своих героев».
В сегодняшней постановке именно эта несостоявшаяся любовь становится основной темой спектакля. Ее необходимо найти в любых ее проявлениях — абсурдных, нелепых, подчас жестоких, но столь необходимых театру для того, чтобы он сумел раскрыть человека, стоящего на сцене во всем его многообразии и красоте.