О событии
Представьте, что вы впервые в театре. Все кажется волшебным и за магией сцены — своя жизнь, свои правила и тайны. Именно сюда, променяв азбуку на последний билет на театральное представление, попадает Буратино.
Его ждет настоящий театральный мир: хитрые киношники Лиса Алиса и Кот Базилио, величественная оперная легенда Черепаха Тортилла и, конечно, загадка, которую никто не может разгадать. Что важнее: играть по чужим правилам или найти свой Золотой Ключик и открыть им собственную дверь?
Этот спектакль — озорной и глубокий — для всех, кто когда-либо влюблялся в театр. Для тех, кто ищет свой путь. И для тех, кто знает, как это — верить, что мир можно изменить к лучшему. Это история о первом посвящении в театр. О взрослении. О том, как мы все ищем свой ключ от двери, за которой ждет именно наша, а не чужая, правда.