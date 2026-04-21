О событии
Тюменский Большой драматический театр по специальному соглашению с лондонской компанией Theatrical Rights Worldwide представляет всероссийскую премьеру мюзикла «Семейка Аддамс» (The Addams Family)!
Успех этого мюзикла, безусловно, в самой истории — сумасшедшая семейка Аддамс не может не полюбиться! Папа Аддамс любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама Аддамс считает, что черный цвет самый яркий. У детей, Венсдей и Пагсли Аддамсов, кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы всё ещё думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс! И несмотря на свои образы — очень дружная семья. Они с удовольствием шутят, постоянно разыгрывают друг друга, и, кроме того, обладают некоторыми сверхъестественными способностями. Не семья, а просто праздник какой-то! Однако даже в этой очень дружной семейке Аддамс есть свои проблемы и скелеты в шкафу…
Мюзикл «Семейка Аддамс» — это история семьи, любви и дружбы. Это 23 музыкальных номера, живой вокал, оригинальная хореография, невероятная атмосфера, захватывающая история, юмор и шутки странной семейки!
Спектакль — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2020-2021 годов в жанре «ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ», четырехкратный лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» в 2022 году, вошёл в шорт-лист премии «Звезда театрала — 2022» в номинации «Лучший музыкальный спектакль».