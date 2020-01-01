Дата и место
10 мая
воскресенье
|18:00
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске «С днём великой ПОБЕДЫ»!
Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Программа, посвящена великому дню для нашей страны, где выступит Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии Рахманинова, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота. Прозвучат песни «Усталая подлодка», «От героев былых времён», «Песня о тревожной молодости», «День победы» и др.
По окончании концерта Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Вкусный ужин и безупречный концерт…ИДЕАЛЬНО!
Стоимость билета (концерт+обед) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843