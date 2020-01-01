Дата и место
|
8 мая
пятница
|18:00
|
Театрально-гастрономический вечер «Огни Севильи»2026-05-08T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Актер Просветительского театра «Слово», поэт, Дмитрий Браумонас и чемпионка России в номинации фламенко, Леонора Ковзан представят пластическую драму «Огни Севильи» в ритмах фламенко, где история знаменитого героя Дон Жуана рассказана языком танца. Зритель увидит не классического соблазнителя, а страстного юношу, ведомого судьбой и любовью — от нежной привязанности до роковой страсти. Спектакль наполнен экспрессией испанского танца, музыкой и хореографическими портретами женщин, оставивших след в его сердце.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Сделайте свой вечер еще ярче!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей
Подробная информация: +79052435843