Творческая встреча «Дай руку»2026-04-23T16:00:00.000+02:00
О событии
Творческий вечер «Дай руку»: Магия театра в «Маяковке»!
Творческая встреча с поэтом и музыкантом, членом Союза писателей РФ Вадимом Новожиловым при участии актрисы, члена Союза театральных деятелей РФ Татьяной Слещенковой.
В программе — авторские стихи и песни о жизни, какая она есть: о дорогах и выборе, о любви и одиночестве, о вере и внутреннй опоре. Это будет честный и теплый разговор, в котором легко найти отклик и почувствовать что-то свое.
- Когда: 23 апреля
- Время: 16:00
- Место: Библиотека им. В. Маяковского
Вход свободный по предварительной регистрации.
Проведите этот апрельский вечер в компании таланта и вдохновения! До встречи в Маяковке!