Дата и место
10 мая
воскресенье
|18:00
«Зойкина квартира»
О событии
Михаил Булгаков написал «Зойкину квартиру» в 1925 году. Годом позже она была поставлена в Театре им. Е.Б. Вахтангова, два года с аншлагами шла, а затем была запрещена как порочащая «новую Россию». Пьеса стала вновь появляться на сценах театров страны только в 1980-е годы.
Булгаков изображает дно Москвы 20-х годов прошлого века, где под вывеской приличной и модной пошивочной мастерской оказывается притон и дом свиданий. Главная героиня Зоя — его хозяйка. Ее помощники — авантюрист Аметистов и бывший дворянин, возлюбленный главной героини Обольянинов, а их покровитель Борис Семенович Гусь. Таким образом Зоя стремится заработать, чтобы отправиться с любовником во Францию. Опасный бизнес приводит к печальным последствиям.
Сам Булгаков обозначил жанр так: «трагическая буффонада, в которой в форме масок показан ряд дельцов нэпманского пошиба в наши дни в Москве».