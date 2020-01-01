«Зойкина квартира»

16+
Жанр: Михаил Булгаков. Трагифарс
Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом

Дата и место

10 мая
воскресенье
18:00
Драмтеатр

О событии

Михаил Булгаков написал «Зойкину квартиру» в 1925 году. Годом позже  она была поставлена в Театре им. Е.Б. Вахтангова, два года с аншлагами шла, а затем была запрещена как порочащая «новую Россию». Пьеса стала вновь появляться на сценах театров страны только в 1980-е годы. 

Булгаков изображает дно Москвы 20-х годов прошлого века, где под вывеской приличной и модной пошивочной мастерской оказывается притон и дом свиданий. Главная героиня Зоя — его хозяйка.  Ее помощники — авантюрист Аметистов и бывший дворянин, возлюбленный главной героини Обольянинов, а их покровитель Борис Семенович Гусь. Таким образом Зоя стремится заработать, чтобы отправиться с любовником во Францию. Опасный бизнес приводит к печальным последствиям.

Сам Булгаков обозначил жанр так: «трагическая буффонада, в которой в форме масок показан ряд дельцов нэпманского пошиба в наши дни в Москве». 