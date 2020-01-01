Дата и место
14 мая
четверг
|19:00
Драмтеатр
О событии
Спектакль-событие для калининградской сцены.
Фантазийная постановка «Наше всё» соединяет реальный и сказочный миры так естественно, как это может быть только во сне. История любви современных Руслана и Людмилы — это насыщенная событиями и актуальными темами жизнь старшеклассников элитного творческого лицея. Эстетическое удовольствие и визуальная красота спектакля позволяют без лишнего напряжения погрузиться в глубину вечных тем великих русских классиков. А заодно и узнать, что бы могли сказать о происходящем они сами: Федор Достоевский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Иван Тургенев появляются на сцене, чтобы подискутировать. Так страхи, страсти и надежды юных героев выходят за пределы возраста – «Наше всё» в равной степени захватывает юных, молодых и опытных зрителей.
Новый театральный язык этого спектакля позволяет по-новому почувствовать театр: может быть, и вовсе познакомиться с ним заново. Яркая музыкально-поэтическая история существует на стыке театра и кино, а иммерсивный звук позволяет зрителям уйти от роли наблюдателей и почувствовать себя настоящими участниками происходящих на сцене событий.
Режиссер Степан Пектеев (Санкт-Петербург) включает в повествование более 24 произведений и создает многослойный мистический мир. В нем – осмысление русской культуры, размышления о поколениях, поиски любви и ответа на вопрос: «Что же такое – наше всё?». И это, вопреки известной фразе, не только Пушкин!
Список произведений, которые упоминаются/цитируются в спектакле «Наше всё»:
- Речь Достоевского о Пушкине
- «Чайка» Чехов А.П.
- «Руслан и Людмила» Пушкин А.С.
- «Русалка» Пушкин А.С.
- «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкин А.С.
- «Евгений Онегин» Пушкин А.С.
- «Узник» Пушкин А.С.
- «Дар напрасный, дар случайный...» Пушкин А.С.
- «Облако в штанах» Маяковский В.В.
- «Цветы зла» Шарль Бодлер
- «Зона» Гийом Аполлинер
- «Смерть поэта» Лермонтов М.Ю.
- «Тартюф» Мольер
- «Капитанская дочка» Пушкин А.С.
- «Пушкин и кино» Эйзенштейн С.М.
- «Работа актёра над собой» Станиславский К.С.
- «Братья Карамазовы» Достоевский Ф.М.
- «Фауст» Иоганн Вольфганг фон Гёте
- «Каменный гость» Пушкин А.С.
- «Зимний вечер» Пушкин А.С.
- «Вольность» Пушкин А.С.
- «Сказка о царе Салтане» Пушкин А.С.
- «Преступление и наказание» Достоевский Ф.М.
- «Репка» и т.д.