«Наше всё»

16+
«Наше всё»
Жанр: Спектакль-кино. Размышления о Пушкине по мотивам его произведений
Режиссер: Степан Пектеев
Продолжительность: 3 часа с антрактом

Дата и место

14 мая
четверг
19:00
Драмтеатр

О событии

Спектакль-событие для калининградской сцены. 

Фантазийная постановка «Наше всё» соединяет реальный и сказочный миры так естественно, как это может быть только во сне. История любви современных Руслана и Людмилы — это насыщенная событиями и актуальными темами жизнь старшеклассников элитного творческого лицея. Эстетическое удовольствие и визуальная красота спектакля позволяют без лишнего напряжения погрузиться в глубину вечных тем великих русских классиков. А заодно и узнать, что бы могли сказать о происходящем они сами: Федор Достоевский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Иван Тургенев появляются на сцене, чтобы подискутировать. Так страхи, страсти и надежды юных героев выходят за пределы возраста – «Наше всё» в равной степени захватывает юных, молодых и опытных зрителей.

Новый театральный язык этого спектакля позволяет по-новому почувствовать театр:  может быть, и вовсе познакомиться с ним заново. Яркая музыкально-поэтическая история существует на стыке театра и кино, а иммерсивный звук позволяет зрителям уйти от роли наблюдателей и почувствовать себя настоящими участниками происходящих на сцене событий.

Режиссер Степан Пектеев (Санкт-Петербург) включает в повествование более 24 произведений и создает многослойный мистический мир. В нем – осмысление русской культуры, размышления о поколениях, поиски любви и ответа на вопрос: «Что же такое – наше всё?». И это, вопреки известной фразе, не только Пушкин!

Список произведений, которые упоминаются/цитируются в спектакле «Наше всё»:

  • Речь Достоевского о Пушкине
  • «Чайка» Чехов А.П.
  • «Руслан и Людмила» Пушкин А.С.
  • «Русалка» Пушкин А.С.
  • «Сказка о мёртвой царевне и о  семи богатырях» Пушкин А.С.
  • «Евгений Онегин» Пушкин А.С.
  • «Узник» Пушкин А.С.
  • «Дар напрасный, дар случайный...» Пушкин А.С.
  • «Облако в штанах» Маяковский В.В.
  • «Цветы зла» Шарль Бодлер
  • «Зона» Гийом Аполлинер
  • «Смерть поэта» Лермонтов М.Ю.
  • «Тартюф» Мольер
  • «Капитанская дочка» Пушкин А.С.
  • «Пушкин и кино» Эйзенштейн С.М.
  • «Работа актёра над собой» Станиславский К.С.
  • «Братья Карамазовы» Достоевский Ф.М.
  • «Фауст» Иоганн Вольфганг фон Гёте
  • «Каменный гость» Пушкин А.С.
  • «Зимний вечер» Пушкин А.С.
  • «Вольность» Пушкин А.С.
  • «Сказка о царе Салтане» Пушкин А.С.
  • «Преступление и наказание» Достоевский Ф.М.
  • «Репка» и т.д.