«Волшебные звуки органа: от Баха до Гарри Поттера»

6+
31 мая
воскресенье
16:00
Филармония

Рады пригласить на необычный праздничный концерт ко Дню защиты детей. Этот концерт позволит совсем юным гостям филармонии увидеть и услышать замечательный музыкальный инструмент — орган, и полюбить его звучание. Без сомнения, всем придётся по душе программа, которую мы подготовили специально для Дня защиты детей: самые известные сочинения для органа и музыка из любимых всеми фильмов и даже мультфильмов.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). 

В программе: 

  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга До мажор, BWV 545
  • Луи Клод Дакен — Кукушка 
  • Луи Николя Клерамбо — Сюита II тона 
  • Антонио Вивальди — Глория
  • Тамаш Деак — Музыка из м/ф «Ну, погоди!»
  • Геннадий Гладков — Музыка из м/ф «Бременские музыканты»
  • Джон Уильямс — Музыка из к/ф «Гарри Поттер»
  • Леон Боэльман — Токката из «Готической сюиты»

Ведущая —  М. Иргашева. 