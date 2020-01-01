«Волшебные звуки органа: от Баха до Гарри Поттера»
Рады пригласить на необычный праздничный концерт ко Дню защиты детей. Этот концерт позволит совсем юным гостям филармонии увидеть и услышать замечательный музыкальный инструмент — орган, и полюбить его звучание. Без сомнения, всем придётся по душе программа, которую мы подготовили специально для Дня защиты детей: самые известные сочинения для органа и музыка из любимых всеми фильмов и даже мультфильмов.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган).
В программе:
- Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга До мажор, BWV 545
- Луи Клод Дакен — Кукушка
- Луи Николя Клерамбо — Сюита II тона
- Антонио Вивальди — Глория
- Тамаш Деак — Музыка из м/ф «Ну, погоди!»
- Геннадий Гладков — Музыка из м/ф «Бременские музыканты»
- Джон Уильямс — Музыка из к/ф «Гарри Поттер»
- Леон Боэльман — Токката из «Готической сюиты»
Ведущая — М. Иргашева.