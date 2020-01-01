Концерты
Саундтреки на органе

Саундтреки на органе

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

30 мая
суббота
18:00
Филармония

О событии

Существует ли музыкальный инструмент, который, как целый оркестр, под искусными руками может все осуществить, все выразить? Конечно, орган — самый великий, самый дерзновенно могучий, великолепнейший из когда-либо созданных человеческим гением музыкальный инструмент. Приглашаем калининградцев и гостей города на концерт, который обязательно станет для вас «Обыкновенным чудом». В этот вечер прозвучат шедевры мировой киномузыки в исполнении грандиозного органа Калининградской филармонии. Уникальный концерт посвящен выдающимся мелодиям из кинофильмов — оригинальным саундтрекам и золотой классике. Вместе с солисткой Марией Гаврилюк вы совершите незабываемое путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов мирового и отечественного кинематографа!

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). 

В программе:

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565 («20 тысяч лье под водой»);
  • И. С. Бах — Хоральные прелюдии «Старый год уходит» BWV 614 («Зеркало»), «Взываю к тебе, Господи» BWV 639 («Солярис»);
  • И. С. Бах — Фантазия соль минор, BWV 542 («Малефисента»)
  • В. Дашкевич — музыка из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
  • Дзё Хисаиши — саундтрек к аниме «Унесённые призраками»
  • Дж. Уильямс — саундтрек к фильму «Гарри Поттер»;
  • Х. Циммер — саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря»
  • Дж. Хорнер — саундтрек к фильму «Аватар»

Ведущая — Н. Анисимова. 