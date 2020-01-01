Мировые шедевры на органе

6+
29 мая
пятница
19:00
Филармония

О событии

Талантливая органистка, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк всегда предлагает слушателям интересную и хорошо продуманную программу вечера, которая как никакая другая способна подчеркнуть достоинства музыкального голоса короля инструментов.

В этот вечер прозвучат переложения популярных сочинений классической музыки для органа: Моцарта, Генделя, Мендельсона, Грига, Чайковского, Рахманинова. Эта музыка способна погрузить слушателя в иную реальность, стерев грань между прошлым и настоящим. А великолепная акустика концертного зала, расположенного в стенах аутентичной кирхи, не оставит равнодушными истинных ценителей качественного звука.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). 

В программе:

  • В. А. Моцарт — Маленькая ночная серенада
  • Г. Ф. Гендель — Прибытие царицы Савской из оратории «Соломон»
  • Ф. Мендельсон — Увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера»
  • Э. Григ — сюита «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры», «Песня Сольвейг», «В пещере горного короля»
  • С. В. Рахманинов — «Вокализ»
  • П. И. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро» 

Ведущая — Н. Анисимова.