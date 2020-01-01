Мировые шедевры на органе

Дата и место
29 мая
19:00
Мировые шедевры на органе2026-05-29T19:00:00.000+02:00
Талантливая органистка, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк всегда предлагает слушателям интересную и хорошо продуманную программу вечера, которая как никакая другая способна подчеркнуть достоинства музыкального голоса короля инструментов.
В этот вечер прозвучат переложения популярных сочинений классической музыки для органа: Моцарта, Генделя, Мендельсона, Грига, Чайковского, Рахманинова. Эта музыка способна погрузить слушателя в иную реальность, стерев грань между прошлым и настоящим. А великолепная акустика концертного зала, расположенного в стенах аутентичной кирхи, не оставит равнодушными истинных ценителей качественного звука.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).
В программе:
- В. А. Моцарт — Маленькая ночная серенада
- Г. Ф. Гендель — Прибытие царицы Савской из оратории «Соломон»
- Ф. Мендельсон — Увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера»
- Э. Григ — сюита «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры», «Песня Сольвейг», «В пещере горного короля»
- С. В. Рахманинов — «Вокализ»
- П. И. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»
Ведущая — Н. Анисимова.