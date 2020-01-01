Под волшебный саксофон

28 мая
четверг
19:00
Филармония

О событии

Саксофон считается одним из самых чувственных инструментов, проникающий своим звучанием в самую душу. Композиции в исполнении саксофона чаруют, пленяют, околдовывают душу, заставляя перенестись в удивительный мир.

Убедиться в этом самостоятельно вы сможете на концерте «Под волшебный саксофон» 28 мая.

Концерт просветительской программы «Молодежная академия искусств» познакомит публику с духовой магией саксофона и его пронзительным, ошеломляющим и глубоким тембральным диапазоном.

Насыщенная программа обязательно порадует любителей джаза, саксофона и отличного вокала.

Исполнители: Сурен Погосян (саксофон), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (вокал), Ксения Азарнина (вокал), Александр Иванников (вокал);  инструментальная группа: Александр Тарасюк (гитара), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Евгений Калинин (бас-гитара). 

В программе: Хиты из репертуара знаменитого саксофониста Кенни Джи, популярные мелодии  Ирвинга Берлина, Фаусто Папетти, Дейва Коза, Мишеля Леграна, Декстера Гордона, Джако Пасториуса, Диззи Гилеспи и многое другое...всё самое «саксофонное»!

Ведущий — М. Кузнецов

Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова. 