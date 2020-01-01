Под волшебный саксофон2026-05-28T19:00:00.000+02:00
О событии
Саксофон считается одним из самых чувственных инструментов, проникающий своим звучанием в самую душу. Композиции в исполнении саксофона чаруют, пленяют, околдовывают душу, заставляя перенестись в удивительный мир.
Убедиться в этом самостоятельно вы сможете на концерте «Под волшебный саксофон» 28 мая.
Концерт просветительской программы «Молодежная академия искусств» познакомит публику с духовой магией саксофона и его пронзительным, ошеломляющим и глубоким тембральным диапазоном.
Насыщенная программа обязательно порадует любителей джаза, саксофона и отличного вокала.
Исполнители: Сурен Погосян (саксофон), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (вокал), Ксения Азарнина (вокал), Александр Иванников (вокал); инструментальная группа: Александр Тарасюк (гитара), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Евгений Калинин (бас-гитара).
В программе: Хиты из репертуара знаменитого саксофониста Кенни Джи, популярные мелодии Ирвинга Берлина, Фаусто Папетти, Дейва Коза, Мишеля Леграна, Декстера Гордона, Джако Пасториуса, Диззи Гилеспи и многое другое...всё самое «саксофонное»!
Ведущий — М. Кузнецов
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.