Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России

27 мая
среда
19:00
Филармония

27 мая в Международном фестивале «Русская музыка на Балтике» примет участие один из ведущих камерных оркестров страны — Государственный академический камерный оркестр России, солист — выдающийся музыкант современности, заслуженный артист России, лауреат множества международных музыкальных конкурсов. скрипач Павел Милюков. В этот вечер прозвучат сочинения П.И. Чайковского и знаменитая «Крейцерова» Соната №9 для скрипки и фортепиано Бетховена, вошедшая в историю не только музыки, но и литературы. 

Исполнители: Государственный академический камерный оркестр России (художественный руководитель и главный дирижер Филипп Чижевский), солист — заслуженный артист России, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, международных конкурсов имени Н. Паганини, имени Д. Ойстраха Павел Милюков (скрипка). 

В программе:

  • Л. В. Бетховен — Соната для скрипки и фортепиано № 9 ля мажор «Крейцерова»  соч. 47 (переложение для скрипки со струнным оркестром Р. Тонетти) 
  • П. И. Чайковский  — Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48 
  • П. И. Чайковский — «Размышление», «Вальс-скерцо»

Концерт в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». 

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград». 