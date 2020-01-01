Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России
27 мая в Международном фестивале «Русская музыка на Балтике» примет участие один из ведущих камерных оркестров страны — Государственный академический камерный оркестр России, солист — выдающийся музыкант современности, заслуженный артист России, лауреат множества международных музыкальных конкурсов. скрипач Павел Милюков. В этот вечер прозвучат сочинения П.И. Чайковского и знаменитая «Крейцерова» Соната №9 для скрипки и фортепиано Бетховена, вошедшая в историю не только музыки, но и литературы.
Исполнители: Государственный академический камерный оркестр России (художественный руководитель и главный дирижер Филипп Чижевский), солист — заслуженный артист России, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, международных конкурсов имени Н. Паганини, имени Д. Ойстраха Павел Милюков (скрипка).
В программе:
- Л. В. Бетховен — Соната для скрипки и фортепиано № 9 ля мажор «Крейцерова» соч. 47 (переложение для скрипки со струнным оркестром Р. Тонетти)
- П. И. Чайковский — Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48
- П. И. Чайковский — «Размышление», «Вальс-скерцо»
Концерт в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград».