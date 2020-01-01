Гармония двух сердец: орган и виолончель

Дата и место
24 мая
воскресенье
|18:00
Гармония двух сердец: орган и виолончель2026-05-24T18:00:00.000+02:00
О событии
В программе — уникальный дуэт, в котором встречаются два великих инструмента: орган и виолончель. Лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган) и Анна Иванова (виолончель) приглашают на вечер, где музыка становится разговором двух сердец.
Сочетание глубокого, объёмного звучания органа и проникновенного, «поющего» голоса виолончели создаёт особую атмосферу. В этом диалоге рождается гармония, способная передать всю палитру человеческих чувств — от светлой лирики до философских размышлений.
Программа концерта построена так, чтобы слушатель мог ощутить, как два инструмента дополняют друг друга, создавая единое музыкальное полотно. Это не просто исполнение произведений, а настоящее сотворчество, где каждый звук наполнен эмоцией и смыслом.
Приходите насладиться редким по красоте и искренности музыкальным союзом.
Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Анна Иванова (виолончель).
В программе:
- С. Франк — Хорал N2 си минор
- Ф. Лист — Адажио
- С. Рахманинов — Вокализ
- К. Сен-Санс — «Романс» и «Лебедь»
- П.Чайковский — «Октябрь» из «Времён года», «Сладкая грёза» и «Утренняя молитва» из «Детского альбома».
- М. Регер — Te Deum
Ведущая — Н. Анисимова