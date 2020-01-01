Концерты
Гармония двух сердец: орган и виолончель

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

24 мая
воскресенье
18:00
Филармония

О событии

В программе — уникальный дуэт, в котором встречаются два великих инструмента: орган и виолончель. Лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган) и Анна Иванова (виолончель) приглашают на вечер, где музыка становится разговором двух сердец.

Сочетание глубокого, объёмного звучания органа и проникновенного, «поющего» голоса виолончели создаёт особую атмосферу. В этом диалоге рождается гармония, способная передать всю палитру человеческих чувств — от светлой лирики до философских размышлений.

Программа концерта построена так, чтобы слушатель мог ощутить, как два инструмента дополняют друг друга, создавая единое музыкальное полотно. Это не просто исполнение произведений, а настоящее сотворчество, где каждый звук наполнен эмоцией и смыслом.

Приходите насладиться редким по красоте и искренности музыкальным союзом.

Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Анна Иванова (виолончель). 

В программе:

  • С. Франк — Хорал N2 си минор 
  • Ф. Лист — Адажио 
  • С. Рахманинов — Вокализ
  • К. Сен-Санс — «Романс» и «Лебедь»
  • П.Чайковский — «Октябрь» из «Времён года», «Сладкая грёза» и «Утренняя молитва» из «Детского альбома». 
  • М. Регер — Te Deum

Ведущая —  Н. Анисимова