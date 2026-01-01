Музыкальный спектакль «Детективное агентство «ЛУК»: Чиполлино снова в деле»

6+
Расписание

24 мая
воскресенье
12:00
Филармония
24 мая
воскресенье
14:00
Филармония
О событии

Премьера музыкального спектакля в филармонии!

Отважный Чиполлино, пропагандист вкусной и здоровой пищи, вступает в борьбу с вредным фаст-фудом.

Вместе с героями спектакля зрители узнают, чем полезны овощи, сколько витаминов в них содержится, какие вкусные блюда можно из них приготовить и почему так важно употреблять полезные продукты, а не бургеры, картошку фри и сладкую газировку.

В сопровождении инструменталистов филармонии, под весёлые песни, публика проведёт настоящее расследование, попадёт в научную лабораторию Чиполлино, сразится с королём-бургером и выяснит, как вкусно и правильно заботиться о своём здоровье.

Исполнители: Александр Иванников, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Юлия Василькова, Виктория Бобкова,  Олег  Берсанов, Максим Кузнецов, Владимир Кузлянов, Анна Юсупова (орган), Ольга Матвеева (рояль)

Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова 

Ведущая  — М. Иргашева. 