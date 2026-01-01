24 мая
|12:00
Музыкальный спектакль «Детективное агентство «ЛУК»: Чиполлино снова в деле»2026-05-24T12:00:00.000+02:00
|14:00
О событии
Премьера музыкального спектакля в филармонии!
Отважный Чиполлино, пропагандист вкусной и здоровой пищи, вступает в борьбу с вредным фаст-фудом.
Вместе с героями спектакля зрители узнают, чем полезны овощи, сколько витаминов в них содержится, какие вкусные блюда можно из них приготовить и почему так важно употреблять полезные продукты, а не бургеры, картошку фри и сладкую газировку.
В сопровождении инструменталистов филармонии, под весёлые песни, публика проведёт настоящее расследование, попадёт в научную лабораторию Чиполлино, сразится с королём-бургером и выяснит, как вкусно и правильно заботиться о своём здоровье.
Исполнители: Александр Иванников, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Юлия Василькова, Виктория Бобкова, Олег Берсанов, Максим Кузнецов, Владимир Кузлянов, Анна Юсупова (орган), Ольга Матвеева (рояль)
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова
Ведущая — М. Иргашева.