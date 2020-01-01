Дата и место
23 мая
суббота
|18:00
Гала-концерт «Посвящение Елене Образцовой»2026-05-23T18:00:00.000+02:00
О событии
В программе концерта Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» — лучшие образцы оперных шедевров русских и зарубежных композиторов. Их исполнят солисты Калининградской филармонии, Концертный духовой оркестр (под управлением народного артиста РФ Виктора Бобкова) и специальный гость — российский оперный певец, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков (бас).
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград».
Исполнители: солисты Калининградской областной филармонии, лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), Александр Дудницкий (баритон); лауреаты международных конкурсов Юлия Василькова (лауреат Премии КО «Признание», сопрано), Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор), Олег Берсанов (баритон), Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов).
Ведущая — М. Иргашева.