Дата и место
|
17 мая
воскресенье
|18:00
|
Сергей Чонишвили с программой «Я люблю тебя, жизнь»
О событии
17 мая актёр театра, кино и телевидения, мастер озвучивания фильмов, диктор, телеведущий, писатель, заслуженный артист России Сергей Чонишвили представит программу «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ» вместе с Камерный оркестром и солистами филармонии: Марией Гаврилюк (орган), Викторией Бобковой (меццо-сопрано) и Анной Ушаковой (фортепиано).
В литературную основу концерта легли произведения почти забытых ныне авторов, которые в свое время были широко известны - Григорьев, Бакланов, Деген, Шпаликов. Рассказы будут звучать в сопровождении бессмертных произведений великих композиторов: Перголези, Баха, Вивальди, Рахманинова.
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград».
Исполнители: актёр театра, кино и телевидения, мастер озвучивания (дублирования) фильмов, диктор, телеведущий, писатель, заслуженный артист России Сергей Чонишвили, художественное слово (Москва), Камерный оркестр Калининградской областной филармонии (художественный руководитель и дирижёр – лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), солисты филармонии — лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано).
При поддержке Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).