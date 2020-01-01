От Вивальди до Пьяццоллы

15 мая
пятница
19:00
Филармония

Творческий тандем великолепного трио солистов — органистки Марии Гаврилюк, пианистки Анны Ушаковой и скрипачки Елены Токовининой — зажжёт сердца чарующей музыкой композиторов Италии, России и Франции: от высокой классики до джазовых стандартов. Великолепный Вивальди, страстный Пьяццолла и другие великие композиторы наполнят вечер неповторимыми мелодиями и потрясающим накалом эмоций.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано). 

В программе: музыка А. Вивальди, А. Пьяццоллы, А.Шнитке, П. И. Чайковского

Ведущая — М. Иргашева. 