Концерты
Звучание вечности: органные шедевры

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

11 мая
понедельник
16:00
Филармония

О событии

В программе — встреча с великой музыкой, которая не знает времени и границ. На сцене филармонии — лауреат международных конкурсов Анна Юсупова и величественный голос органа.

Этот вечер — настоящее путешествие в эпоху барокко, когда органная музыка была не просто искусством, а способом прикоснуться к вечности. В исполнении Анны Юсуповой прозвучат шедевры, созданные мастерами золотого века органной музыки. Каждая композиция — это диалог между композитором и инструментом, между прошлым и настоящим, между человеком и бесконечностью.

Программа концерта объединяет произведения, в которых раскрывается вся мощь и красота органа: от строгих и возвышенных хоральных прелюдий до виртуозных фантазий и глубоких, философских фуг. Зрители услышат музыку, которая вдохновляла поколения слушателей и продолжает звучать как голос самой вечности.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу органного искусства, где каждая нота наполнена смыслом, а звучание инструмента словно открывает двери в иной мир.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)

В программе:

  • Дитрих Букстехуде (1637 — 1707) — Прелюдия и фуга соль минор, BuxWV 149 
  • Иоганн Себастьян Бах (1685 — 1750) — Хоральные прелюдии: 
  • «Liebster Jesu, wir sind hier» (Любимый Иисус, мы здесь), BWV 731 
  • «In Dir ist Freude» (В Тебе моя радость), BWV 615
  • Ян Питерсзон Свелинк (1562 — 1621) — Хроматическая фантазия 
  • Иоганн Пахельбель (1653 — 1706) — Чакона фа минор 
  • Николаус Брунс (1665 — 1697) — Прелюдия ми минор (Большая) 
  • Дитрих Букстехуде — Прелюдия ре минор, BuxWV 140 

Ведущая —  Н. Анисимова. 