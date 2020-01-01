Дата и место
11 мая
понедельник
|16:00
Звучание вечности: органные шедевры
О событии
В программе — встреча с великой музыкой, которая не знает времени и границ. На сцене филармонии — лауреат международных конкурсов Анна Юсупова и величественный голос органа.
Этот вечер — настоящее путешествие в эпоху барокко, когда органная музыка была не просто искусством, а способом прикоснуться к вечности. В исполнении Анны Юсуповой прозвучат шедевры, созданные мастерами золотого века органной музыки. Каждая композиция — это диалог между композитором и инструментом, между прошлым и настоящим, между человеком и бесконечностью.
Программа концерта объединяет произведения, в которых раскрывается вся мощь и красота органа: от строгих и возвышенных хоральных прелюдий до виртуозных фантазий и глубоких, философских фуг. Зрители услышат музыку, которая вдохновляла поколения слушателей и продолжает звучать как голос самой вечности.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу органного искусства, где каждая нота наполнена смыслом, а звучание инструмента словно открывает двери в иной мир.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)
В программе:
- Дитрих Букстехуде (1637 — 1707) — Прелюдия и фуга соль минор, BuxWV 149
- Иоганн Себастьян Бах (1685 — 1750) — Хоральные прелюдии:
- «Liebster Jesu, wir sind hier» (Любимый Иисус, мы здесь), BWV 731
- «In Dir ist Freude» (В Тебе моя радость), BWV 615
- Ян Питерсзон Свелинк (1562 — 1621) — Хроматическая фантазия
- Иоганн Пахельбель (1653 — 1706) — Чакона фа минор
- Николаус Брунс (1665 — 1697) — Прелюдия ми минор (Большая)
- Дитрих Букстехуде — Прелюдия ре минор, BuxWV 140
Ведущая — Н. Анисимова.