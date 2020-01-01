Органный концерт «Бессмертная классика»

Органный концерт «Бессмертная классика»

10 мая
воскресенье
17:00
Филармония

В программе вечера сочинения, ставшие эталоном жанра в разные эпохи. Произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, а также работы современных авторов — Карг-Элерта, Алена и Флетчера.

Музыкальное повествование построено на контрасте: строгие хоралы Баха сменяются праздничными токкатами, демонстрирующими технические возможности инструмента. Ведущая Н. Анисимова прокомментирует ключевые моменты программы, помогая слушателям глубже воспринять материал. Концерт подойдет как опытным ценителям, так и тем, кто впервые планирует посетить филармонию.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). 

В программе:

  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, BWV 552
  • И. С. Бах — хорал «Schmueke doch, o, liebe Seele» («Украшайся, о, любимая Душа»), BWV 654
  • С. Франк — «Героическая пьеса»
  • З. Карг-Элерт — «Resonet in laudibus» («Да звучит хвала»)
  • К. Феррари — Токката на хорал «Vexilla regis prodeunt» («Взвейтесь, знамёна царские»)
  • Ж. Ален — «Литании»
  • П. Флетчер — Праздничная токката. 

Ведущая — Н. Анисимова. 