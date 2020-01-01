Дата и место
9 мая
суббота
|15:00
«Экскурсия к органу»
О событии
Рады пригласить на необычный праздничный концерт.
Он позволит гостям филармонии прикоснуться к музыкальной культуре, увидеть и услышать замечательный музыкальный инструмент — орган, и полюбить его звучание.
Вы сможете познакомиться с «королём музыкальных инструментов», полюбоваться его величественными очертаниями, оценить слаженность и четкость движений музыканта.
Вы услышите много нового об уникальных особенностях органа, а также сможете проникнуться таинственной атмосферой архитектуры и оценить красоту здания филармонии.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган).
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565;
- И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи», BWV 639
- И. С. Бах — Хоральная фантазия «Все мы веруем в единого Бога», BWV 680
- И. С. Бах — Ария из оркестровой сюиты N 3
- И. С. Бах — Концерт по Антонио Вивальди ля минор в 3-х частях
- И. Пахельбель — Чакона фа минор
- М. Таривердиев — Ария из концерта для органа N 1 «Кассандра»
- Дж. Уильямс — Музыка из к/ф «Список Шиндлера»
- Л. Боэльман — Молитва и Токката из «Готической сюиты»
Ведущая — М. Иргашева.