«Экскурсия к органу»

6+
9 мая
суббота
15:00
Филармония

О событии

Рады пригласить на необычный праздничный концерт. 

Он позволит гостям филармонии прикоснуться к музыкальной культуре, увидеть и услышать замечательный музыкальный инструмент — орган, и полюбить его звучание.

Вы сможете познакомиться с «королём музыкальных инструментов», полюбоваться его величественными очертаниями, оценить слаженность и четкость движений музыканта.

Вы услышите много нового об уникальных особенностях органа, а также сможете проникнуться таинственной атмосферой архитектуры и оценить красоту здания филармонии.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). 

В программе:

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565;
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи», BWV 639
  • И. С. Бах — Хоральная фантазия «Все мы веруем в единого Бога», BWV 680
  • И. С. Бах — Ария из оркестровой сюиты N 3
  • И. С. Бах  — Концерт по Антонио Вивальди ля минор в 3-х частях 
  • И. Пахельбель — Чакона фа минор 
  • М. Таривердиев — Ария из концерта для органа N 1 «Кассандра»
  • Дж. Уильямс — Музыка из к/ф «Список Шиндлера»
  • Л. Боэльман — Молитва и Токката из «Готической сюиты»

Ведущая — М. Иргашева. 