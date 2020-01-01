Дата и место
8 мая
пятница
|18:00
«Аве Мария». Органно-вокальный концерт
Концерты программы «Аве Мария» — традиционные вечера возвышенной и красивой музыки. Для вас прозвучат органные и вокальные сочинения Баха, Шуберта, Бизе и других западноевропейских композиторов, прославляющие светлый образ Богоматери — символ чистоты и красоты, и воспевающие самые высокие человеческие чувства.
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор)
В программе: Произведения И. С. Баха, Франца Шуберта, Жоржа Бизе, Луи Вьерна.
Ведущая — Н. Анисимова.