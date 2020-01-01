Концерты
От Баха до Queen

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

3 мая
воскресенье
16:00
Филармония

О событии

Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Джон Уильямс, «Квин», Петр Ильич Чайковский и «Аэросмит»… Что может объединить этих музыкантов из совершенно разных стран и эпох? В зале филармонии столь смелый музыкальный «коктейль» составит «дуэт» органа филармонии и органистки Анны Юсуповой.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). 

В программе:

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565;
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи» BWV 639
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «В Тебе моя радость» BWV 615;
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Любимый Иисус, мы здесь» ,BWV 731
  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543;
  • Э. Григ — «Утро» из сюиты N1 к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»;
  • П. И. Чайковский — Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»;
  • Г. Свиридов — «Пастораль» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»;
  • Aerosmith («Аэросмит») — Dream on («Мечтай»);
  • Queen («Квин») — The show must go on («Шоу должно продолжаться»). 

Ведущая — М. Иргашева. 