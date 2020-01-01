От Баха до Queen

Дата и место
3 мая
воскресенье
|16:00
От Баха до Queen2026-05-03T16:00:00.000+02:00
О событии
Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Джон Уильямс, «Квин», Петр Ильич Чайковский и «Аэросмит»… Что может объединить этих музыкантов из совершенно разных стран и эпох? В зале филармонии столь смелый музыкальный «коктейль» составит «дуэт» органа филармонии и органистки Анны Юсуповой.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган).
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565;
- И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи» BWV 639
- И. С. Бах — Хоральная прелюдия «В Тебе моя радость» BWV 615;
- И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Любимый Иисус, мы здесь» ,BWV 731
- И. С. Бах — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543;
- Э. Григ — «Утро» из сюиты N1 к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»;
- П. И. Чайковский — Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»;
- Г. Свиридов — «Пастораль» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»;
- Aerosmith («Аэросмит») — Dream on («Мечтай»);
- Queen («Квин») — The show must go on («Шоу должно продолжаться»).
Ведущая — М. Иргашева.