Музыкальная сказка «Рапунцель»

6+
3 мая
воскресенье
12:00
Филармония

Воскресным утром мир будет полон приключений, которые дети смогут пройти вместе с героями сказки. Мюзикл «Рапунцель» создан по мотивам известной сказки братьев Гримм.

Зрители — юные и взрослые — увидят музыкальные и танцевальные номера. Все актеры поют и работают «вживую», под аккомпанемент органа и рояля. Действие происходит в сказочной стране, с жителями которой по воле случая и из-за чар злой колдуньи происходят удивительные приключения и трудные испытания. Но главные герои — красавица Рапунцель и добрый принц — преодолевают все преграды на пути к любви и счастью. Дети узнают много интересного из жизни героев и отправятся вместе с ними навстречу приключениям.

Исполнители: Виктория Бобкова, Юлия Василькова, Александр Иванников, Ксения Азарнина, Максим Кузнецов, Динара Сарсекеева, Мария Гаврилюк (орган), Ольга Матвеева (рояль). 

Ведущая — М. Иргашева

Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова. 