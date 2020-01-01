Дата и место
|
3 мая
|
Музыкальная сказка «Рапунцель»
О событии
Воскресным утром мир будет полон приключений, которые дети смогут пройти вместе с героями сказки. Мюзикл «Рапунцель» создан по мотивам известной сказки братьев Гримм.
Зрители — юные и взрослые — увидят музыкальные и танцевальные номера. Все актеры поют и работают «вживую», под аккомпанемент органа и рояля. Действие происходит в сказочной стране, с жителями которой по воле случая и из-за чар злой колдуньи происходят удивительные приключения и трудные испытания. Но главные герои — красавица Рапунцель и добрый принц — преодолевают все преграды на пути к любви и счастью. Дети узнают много интересного из жизни героев и отправятся вместе с ними навстречу приключениям.
Исполнители: Виктория Бобкова, Юлия Василькова, Александр Иванников, Ксения Азарнина, Максим Кузнецов, Динара Сарсекеева, Мария Гаврилюк (орган), Ольга Матвеева (рояль).
Ведущая — М. Иргашева
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова.