Джаз и классика. Специальная программа к юбилею Вадима Эйленкрига

Джаз и классика. Специальная программа к юбилею Вадима Эйленкрига

12+
2 мая
суббота
18:00
Филармония

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»

Специальная программа к юбилею одного из самых известных российских джазовых трубачей — Вадима Эйленкрига. Вместе с Камерным оркестром филармонии и своим джаз-бэндом Eilenkrig Crew («Команда Эйленкрига»)  он представит программу, где классика встречается с джазом.

Концерт интересен смелыми аранжировками, авторскими композициями и возможностью услышать джазовые стандарты в живом исполнении одного из лучших музыкантов страны. Это редкий шанс увидеть, как гармонично могут сочетаться академическая музыка и джаз.

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград»

Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова (художественный руководитель и главный дирижёр - лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и джаз-бэнд Eilenkrig Crew («Команда Эйленкрига»). 

