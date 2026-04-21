Джаз и классика. Специальная программа к юбилею Вадима Эйленкрига

Дата и место
2 мая
суббота
|18:00
Джаз и классика. Специальная программа к юбилею Вадима Эйленкрига2026-05-02T18:00:00.000+02:00
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»
Специальная программа к юбилею одного из самых известных российских джазовых трубачей — Вадима Эйленкрига. Вместе с Камерным оркестром филармонии и своим джаз-бэндом Eilenkrig Crew («Команда Эйленкрига») он представит программу, где классика встречается с джазом.
Концерт интересен смелыми аранжировками, авторскими композициями и возможностью услышать джазовые стандарты в живом исполнении одного из лучших музыкантов страны. Это редкий шанс увидеть, как гармонично могут сочетаться академическая музыка и джаз.
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград»
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова (художественный руководитель и главный дирижёр - лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и джаз-бэнд Eilenkrig Crew («Команда Эйленкрига»).