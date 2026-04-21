Дата и место
|
1 мая
|
Вечер органных дуэтов. Хироко Иноуэ и Мария Гаврилюк
О событии
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»
В рамках Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» слушателей ждёт особенная программа в исполнении Хироко Иноуэ (Япония) и Марии Гаврилюк (Калининград). Прозвучат произведения Дж. Раттера, А. Короткиной, Г. Мушеля, а также дуэты Сергея Рахманинова в переложении для органа в четыре руки.
Рахманиновские дуэты — изысканная жемчужина, написанная в 1891 году для двух пианистов, а в органной транскрипции они звучат как небесный хор, эхом отзываясь в акустике концертного зала.
Редкая возможность услышать орган в дуэте — сочетание японской и российской исполнительских школ создаёт особое звучание и атмосферу. Органные дуэты звучат мощно и необычно, что делает этот концерт по-настоящему уникальным.
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград».
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган), Мария Гаврилюк (орган).
В программе:
- Дж. Раттер – Вариации на Пасхальную тему для органного дуэта
- А. Короткина – «Молитва» и «Преображение» из сюиты «Фрески»
- Г. Мушель – Токката
- С. В. Рахманинов – Дуэты, опус 11 (переложение для органа в четыре руки)
Ведущая — Н. Анисимова.