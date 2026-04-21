Концерты
Вечер органных дуэтов. Хироко Иноуэ и Мария Гаврилюк

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

1 мая
пятница
16:00
Филармония

О событии

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»

В рамках Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» слушателей ждёт особенная программа в исполнении Хироко Иноуэ (Япония) и Марии Гаврилюк (Калининград). Прозвучат произведения Дж. Раттера, А. Короткиной, Г. Мушеля, а также дуэты Сергея Рахманинова в переложении для органа в четыре руки.

Рахманиновские дуэты — изысканная жемчужина, написанная в 1891 году для двух пианистов, а в органной транскрипции они звучат как небесный хор, эхом отзываясь в акустике концертного зала. 

Редкая возможность услышать орган в дуэте — сочетание японской и российской исполнительских школ создаёт особое звучание и атмосферу. Органные дуэты звучат мощно и необычно, что делает этот концерт по-настоящему уникальным.

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящен 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград».

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган), Мария Гаврилюк (орган). 

В программе: 

  • Дж. Раттер – Вариации на Пасхальную тему для органного дуэта
  • А. Короткина – «Молитва» и «Преображение» из сюиты «Фрески»
  • Г. Мушель – Токката
  • С. В. Рахманинов – Дуэты, опус 11 (переложение для органа в четыре руки)

Ведущая — Н. Анисимова. 

Это событие в СМИ

Анонсы
Фестиваль «Русская музыка на Балтике»: четыре дня, четыре уникальных концерта

