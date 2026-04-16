Эдит Пиаф. На балу удачи

16+
16 мая
суббота
19:00
Театр Николая Захарова

О событии

Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы, наполненный живой музыкой, чудесным вокалом и пластическими зарисовками, в исполнении актёров и музыкантов – любимцев калининградской публики.

Режиссёр уловил удивительную раздвоенность личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.

За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров — «музыкальных визиток» Франции.

Второй и третий ряд находятся на возвышении, что обеспечивает хорошую видимость с любого места.

Мистический бал, философская притча и джазовые вечера: 10 событий Театра Николая Захарова в апреле и мае

